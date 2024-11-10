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На Донеччині викрили групу, яка продавала машини, завезеними як гуманітарна допомога для ЗСУ

18:52, 10 листопада 2024
Зловмисники отримали незаконний прибуток у сумі майже 700 тисяч гривень.
На Донеччині викрили групу, яка продавала машини, завезеними як гуманітарна допомога для ЗСУ
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На Донеччині правоохоронці повідомили про підозру цивільному та військовослужбовцю за фактом продажі товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, підозрювані за попередньою змовою, декларуючи як гуманітарну допомогу, ввезли із-за кордону  на територію України автомобілі без обов’язкових митних платежів при розмитненні, з метою їх подальшого продажу.

«У такий спосіб  збуто щонайменше три  транспортних засоби, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, та отримано незаконний прибуток у сумі майже 700 тисяч гривень», - заявили у прокуратурі.

Співвиконавців оборудки затримано. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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прокуратура

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