На Донеччині викрили групу, яка продавала машини, завезеними як гуманітарна допомога для ЗСУ

Зловмисники отримали незаконний прибуток у сумі майже 700 тисяч гривень.

На Донеччині правоохоронці повідомили про підозру цивільному та військовослужбовцю за фактом продажі товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, підозрювані за попередньою змовою, декларуючи як гуманітарну допомогу, ввезли із-за кордону на територію України автомобілі без обов’язкових митних платежів при розмитненні, з метою їх подальшого продажу.

«У такий спосіб збуто щонайменше три транспортних засоби, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, та отримано незаконний прибуток у сумі майже 700 тисяч гривень», - заявили у прокуратурі.

Співвиконавців оборудки затримано. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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