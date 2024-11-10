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Стало відомо про нову хвилю шахрайства – зловмисники вимагають гроші у родичів полонених і зниклих безвісти

18:34, 10 листопада 2024
Шахраї, втершись у довіру, починають вимагати фінансову винагороду.
Стало відомо про нову хвилю шахрайства – зловмисники вимагають гроші у родичів полонених і зниклих безвісти
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В Україні шахраї почали використовувати інформацію про близьких осіб, щоб вводити родичів в оману та вимагати гроші. Вони встановлюють контакт із сім’ями через месенджери, запевняючи, що володіють цінною інформацією про їхніх близьких. Втершись у довіру, починають вимагати фінансову винагороду. Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, передає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Родичів полонених і зниклих безвісти військових закликають уникати публікації особистих даних у соцмережах і звертатися лише до офіційних державних органів — Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ та Національного інформаційного бюро.

Координаційний штаб передає інформацію про такі випадки до Служби безпеки України, Національної поліції та кіберполіції для подальшого розслідування.

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шахрай

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