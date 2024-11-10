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Пенсія за віком — які вимоги до страхового стажу

18:16, 10 листопада 2024
У 2024 році право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років виникає за наявності в людини 31 року страхового стажу.
Пенсія за віком — які вимоги до страхового стажу
Фото: tsn.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало умови призначення пенсії за віком.

Загальні умови призначення пенсії за віком визначено ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Він визначає вік для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 та 65 років залежно від тривалості набутого страхового стажу.

У 2024  році право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років виникає за наявності в людини 31 року страхового стажу, у 63 роки - за наявності в цьому році стажу від 21 до 31 року.

Вимога до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію за віком  поступово збільшується: щороку - на один рік.

Так, у 2028 році право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років матимуть тільки ті особи, у яких буде не менше 35 років стажу, у віці 63 роки - хто набув стаж роботи від 25 до 35 років.

«Громадяни зі стажем від 15 до 25 років з 2028 року матимуть право на пенсію у 65 років. За наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку», - додали у ПФ.

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