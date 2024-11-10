Суд може скасувати вирок Дональду Трампу по справі про приховування грошей

Суддя має вирішити, чи має бути скасовано обвинувальний вирок.

Фото: alabamareflector.com

На наступному тижні суд у США має вирішити, чи скасовувати обвинувальний вирок новообраному президенту Дональду Трампу у справі щодо приховування грошей, пише The Guardian.

У виданні зазначають, що у США триває розгляд справи щодо Трампа про приховування виплат грошей зірці фільмів для дорослих за мовчання про стосунки з ним. Однак у світлі липневого рішення Верховного суду США про президентську недоторканність суддя має вирішити, чи має бути скасовано обвинувальний вирок.

Суд винесе своє рішення вже до 12 листопада. Це перше з двох ключових рішень, які суддя повинен зробити після нещодавньої перемоги Трампа на виборах.

Суддя також має вирішити, чи виносити вирок Трампу 26 листопада, як це заплановано. Юридичні експерти кажуть, що винесення вироку навряд чи відбудеться до інавгурації Трампа, яка пройде 20 січня.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», у Нью-Йорку розпочався судовий процес щодо Дональда Трампа у справі про ймовірні незаконні виплати акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс у 2016 році. Це історична подія, оскільки Трамп став першим експрезидентом Сполучених Штатів, який опинився перед кримінальним судом.

Додамо, що присяжні в суді Нью-Йорка визнали Дональда Трампа винним у фальсифікації ділової документації з метою приховування суми у 130 тисяч доларів, виплаченої Стормі Деніелс.

Крім того, суд над Дональдом Трампом у справі про секретні документи відклали на невизначений термін.

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