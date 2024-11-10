Практика судів
  1. У світі

Суд може скасувати вирок Дональду Трампу по справі про приховування грошей

17:40, 10 листопада 2024
Суддя має вирішити, чи має бути скасовано обвинувальний вирок.
Суд може скасувати вирок Дональду Трампу по справі про приховування грошей
Фото: alabamareflector.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На наступному тижні суд у США має вирішити, чи скасовувати обвинувальний вирок новообраному президенту Дональду Трампу у справі щодо приховування грошей, пише The Guardian.

У виданні зазначають, що у США триває розгляд справи щодо Трампа про приховування виплат грошей зірці фільмів для дорослих за мовчання про стосунки з ним. Однак у світлі липневого рішення Верховного суду США про президентську недоторканність суддя має вирішити, чи має бути скасовано обвинувальний вирок.

Суд винесе своє рішення вже до 12 листопада. Це перше з двох ключових рішень, які суддя повинен зробити після нещодавньої перемоги Трампа на виборах.

Суддя також має вирішити, чи виносити вирок Трампу 26 листопада, як це заплановано. Юридичні експерти кажуть, що винесення вироку навряд чи відбудеться до інавгурації Трампа, яка пройде 20 січня.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», у Нью-Йорку розпочався судовий процес щодо Дональда Трампа у справі про ймовірні незаконні виплати акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс у 2016 році. Це історична подія, оскільки Трамп став першим експрезидентом Сполучених Штатів, який опинився перед кримінальним судом.

Додамо, що присяжні в суді Нью-Йорка визнали Дональда Трампа винним у фальсифікації ділової документації з метою приховування суми у 130 тисяч доларів, виплаченої Стормі Деніелс.

Крім того, суд над Дональдом Трампом у справі про секретні документи відклали на невизначений термін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що чоловік, який з 2016 року утримує та виховує дитину з інвалідністю, будучи у статусі вітчима, не може претендувати на відстрочку, навіть, якщо рідний батько не бере участі у житті дитини.

Суддя виїхала за кордон та вже не повернулася до суду – суддю запропоновано звільнити за ухилення від здійснення правосуддя

Суддя Господарського суду Харківської області просила надати їй можливість «дотягнути» до відставки за власний рахунок.

Відсутність доведеного факту СЗЧ не виключає позбавлення права на додаткову винагороду на підстави приписів доручення міністра оборони – Верховний Суд

Посилання скаржника на відсутність доказів притягнення його до відповідальності за фактом самовільного залишення військової частини не виключає можливості позбавлення його права на виплату додаткової винагороди на підставі приписів окремого доручення Міністра оборони.

Порядок визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на порядок застосування закону про Державний бюджет України на 2024 рік у частині визначення спеціальної розрахункової величини для визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення.

Різниця у мотивувальній частині рішень суду в паперовому та електронному виді є порушенням КПК – Верховний Суд

Наявність двох варіантів рішення апеляційного суду в паперовому та електронному виді є істотним порушенням КПК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Оніщук
    Ольга Оніщук
    екс-заступник Міністра юстиції України