Для наступу на Курщині росія зібрала 50 тисяч військових, включно із солдатами КНДР — NYT

Наразі північнокорейці тренуються разом з російськими військами в крайній західній частині Курської області.

Фото: korrespondent.net

Для наступу в Курській області росія зібрала угруповання з 50 тисяч військових, серед яких є і північнокорейські солдати. Про це повідомило видання New York Times з покликанням на українських і американських анонімних посадовців.

За словами американських офіційних осіб, наразі війська рф атакують українські позиції в Курській області ракетними ударами і артилерійським вогнем, але вони ще не розпочали наступу.

Українські офіційні особи розповіли, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

Зазначається, що наразі північнокорейці тренуються разом з російськими військами в крайній західній частині Курської області.

Західні та українські офіційні особи заявили, що прибуття північнокорейських військ є серйозною ескалацією після більш ніж двох років війни.

За даними американських офіційних осіб, Північна Корея відправила понад 10 000 солдатів воювати за росію в Курській області. Ці війська носять російську форму і були екіпіровані Москвою, але, ймовірно, воюватимуть у складі своїх власних окремих підрозділів.

Українські офіційні особи заявили, що Москва поставила північнокорейським військам кулемети, снайперські гвинтівки, протитанкові ракети і реактивні гранатомети.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру ініціювати відправлення військового контингенту з країн-партнерів на фронт після інформації про участь військових КНДР у війні на боці рф.

У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

Раніше повідомлялося, що Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині.

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