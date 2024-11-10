Для наступления в Курской области россия собрала 50 тысяч военных, включая солдат КНДР — NYT

Северокорейцы тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.

Фото: korrespondent.net

Для наступления в Курской области россия собрала группировку из 50 тысяч военных, среди которых есть и северокорейские солдаты. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на украинских и американских анонимных должностных лиц.

По словам американских официальных лиц, в настоящее время войска россии атакуют украинские позиции в Курской области ракетными ударами и артиллерийским огнем, но они еще не начали наступления.

Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Отмечается, что северокорейцы тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.

Западные и украинские официальные лица заявили, что прибытие северокорейских войск является серьезной эскалацией после двух лет войны.

По данным американских официальных лиц, Северная Корея отправила более 10 000 солдат воевать за россию в Курской области.

Украинские официальные лица заявили, что Москва поставила северокорейским войскам пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые ракеты и реактивные гранатометы.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена инициировать отправку военного контингента из стран-партнеров на фронт после информации об участии военных КНДР в войне на стороне рф.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине.

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