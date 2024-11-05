10 тысяч военных из КНДР в ближайшие дни могут вступить в бой в Курской области — Госдеп

В Госдепе США заявили, что в Курскую область переброшены 10 000 военных из КНДР.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США зафиксировали около 10 тысяч военных из КНДР в Курской области, которые могут вступить в бой уже в ближайшие дни. Об этом он сказал на брифинге.

«Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни», - отметил Миллер.

Также он добавил, что не может подтвердить слух о том, что северокорейские военные уже участвуют в войне против украинских защитников. Но если солдаты КНДР вступят в бой, они будут легитимными целями.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена инициировать отправку военного контингента из стран-партнеров на фронт после информации об участии военных КНДР в войне на стороне рф.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине.

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