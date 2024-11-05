10 тисяч військових із КНДР найближчими днями можуть вступити в бій у Курській області — Держдеп

У Держдепі США заявили, що в Курську область перекинуто 10 тисяч військових із КНДР.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США зафіксували близько 10 тисяч військових із КНДР у Курській області, які можуть вступити в бій вже найближчими днями. Про це він сказав під час брифінгу.

«Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули в Курську область і можуть почати участь у боях найближчими днями», — зазначив Міллер.

Також він додав, що не може підтвердити чутки про те, що північнокорейські військові вже беруть участь у війні проти українських захисників. Але в разі, якщо солдати КНДР вступлять у бій, вони будуть легітимними цілями.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру ініціювати відправлення військового контингенту з країн-партнерів на фронт після інформації про участь військових КНДР у війні на боці рф.

У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

Раніше повідомлялося, що Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині.

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