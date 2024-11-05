5 листопада – яке сьогодні свято та головні події

5 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день менеджерів-волонтерів.

Фото: facts.net

У вівторок, 5 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. Цей день призначений для підвищення обізнаності про ризики цунамі та необхідні заходи безпеки. Ініціатива була започаткована 2005 року після того, як цунамі в Південно-Східній Азії 2004 року призвів до значних людських жертв і руйнівних наслідків. Цей день спрямований на підвищення обізнаності населення про цунамі, їхні наслідки та заходи безпеки, які можуть бути вжиті для зменшення ризиків. Він також сприяє підтримці міжнародного співробітництва у сфері попередження цунамі та надання допомоги постраждалим.

Також 5 листопада Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість волонтерської діяльності та відзначенню тих, хто працює на цій некомпенсованій платою роботі, щоб допомогти іншим. Цей день був заснований 1987 року Міжнародним центром волонтерської діяльності (ICVolunteers), який має свої штаб-квартири в Женеві та Берні. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість волонтерської діяльності та відзначення тих, хто працює на цій некомпенсованій платою роботі, щоб допомогти іншим.

А ще 5 листопада Всесвітній день ромської мови. Цей день присвячений підтримці та збереженню ромської мови, культури та спільноти. Ромська мова, також відома як циганська, є однією з найбільш поширених мов циганських спільнот у світі. Цей день ставить перед собою мету збільшення обізнаності про ромську мову та культуру, підтримку мовної різноманітності та зміцнення ідентичності ромських спільнот. Він також сприяє зміцненню міжкультурного діалогу та співпраці між різними спільнотами.

Яке сьогодні церковне свято

5 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими. Святий мученик Галактіон був римським військовим, який жив у IV столітті. Він був звинувачений у віровченні і був змушений відмовитися від християнства. Проте він відмовився і був страчений за свою віру. Святий мученик Епістима був рабом і також жив у IV столітті. Він був змушений відмовитися від християнства, але, як і Галактіон, відмовився і був страчений за свою віру.

Календар важливих подій за 5 листопада:

1605 рік — «Порохова змова» у Британії;

1625 рік — підписують Куруківську ординацію;

1913 рік — Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголошує війну Османській Імперії;

1916 рік — імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголошують створення Королівства Польща;

1935 рік — випускають настільну гру «Монополія»;

1953 рік — у Києві офіційно відкривають міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію;

1963 рік — відкривають станції київського метрополітену «Політехнічний інститут» і «Шулявська»;

1964 рік — відкриття тролейбусний рух у Чернігові;

1965 рік — відкривають станції київського метрополітену» Гідропарк», «Лівобережна» та «Дарниця», а також електродепо «Дарниця»;

1968 рік — Василь Макух вчиняє на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1971 рік — відкривають станції київського метрополітену «Святошино», «Нивки» і «Берестейська»;

2015 рік — в Україні започатковують Національну програму з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge.

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