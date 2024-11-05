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5 ноября – какой сегодня праздник и главные события

08:42, 5 ноября 2024
5 ноября в Украине и мире празднуют Международный день менеджеров-волонтеров.
5 ноября – какой сегодня праздник и главные события
Фото: facts.net
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Во вторник, 5 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Этот день предназначен для повышения осведомленности о рисках цунами и необходимых мерах безопасности. Инициатива была начата в 2005 году после того, как цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году привел к значительным человеческим жертвам и разрушительным последствиям. Этот день направлен на повышение осведомленности населения о цунами, их последствиях и мерах безопасности, которые могут быть предприняты для уменьшения рисков. Он также способствует поддержке международного сотрудничества в области предупреждения цунами и оказания помощи пострадавшим.

Также 5 ноября Международный день менеджеров-волонтеров. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности волонтерской деятельности и празднованию тех, кто работает на этой некомпенсированной платой работе, чтобы помочь другим. Этот день был основан в 1987 году Международным центром волонтерской деятельности (ICVolunteers), имеющим свои штаб-квартиры в Женеве и Берне. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности волонтерской деятельности и празднование тех, кто работает на этой некомпенсированной платой работе, чтобы помочь другим.

А еще 5 ноября Всемирный день ромского языка. Этот день посвящен поддержке и сохранению ромского языка, культуры и сообщества. Ромский язык, также известный как цыганский, является одним из наиболее распространенных языков цыганских сообществ в мире. Этот день ставит перед собой цели увеличения осведомленности о ромском языке и культуре, поддержка языкового разнообразия и укрепление идентичности ромских общин. Он также способствует укреплению межкультурного диалога и сотрудничеству между разными сообществами.

Какой сегодня церковный праздник

5 ноября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Галактиона и Епистимы. Святой мученик Галактион был римским военным, жившим в IV веке. Он был обвинен в вероучении и вынужден был отказаться от христианства. Однако он отказался и был казнен за свою веру. Святой мученик Эпистима был рабом и жил в IV веке. Он был вынужден отказаться от христианства, но, как и Галактион, отказался и был казнен за свою веру.

Календарь важных событий за 5 ноября:

1605 год — «Пороховый заговор» в Британии;

1625 год — подписывают Куруковскую ординацию;

1913 год — Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Французской республикой объявляет войну Османской Империи;

1916 год — императоры Германии и Австро-Венгрии провозглашают создание Королевства Польша;

1935 год — выпускают настольную игру «Монополия»;

1953 год — в Киеве официально открывают мост имени Евгения Патона — первую в мире сплошь сварную конструкцию;

1963 год — открывают станции киевского метрополитена «Политехнический институт» и «Шулявская»;

1964 год — открытие троллейбусного движения в Чернигове;

1965 год — открывают станции киевского метрополитена «Гидропарк», «Левобережная» и «Дарница», а также электродепо «Дарница»;

1968 год — Василий Макух совершает на Крещатике самосожжение в знак протеста против колониального положения РСФСР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики;

1971 год — открывают станции киевского метрополитена «Святошино», «Нивки» и «Берестейская»;

2015 год — в Украине начинают Национальную программу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи Traffic Challenge.

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