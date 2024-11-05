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20 штатов готовы направить Нацгвардию в Вашингтон в случае беспорядков после выборов президента США

08:24, 5 ноября 2024
Пока округ Колумбия пока не сделал ни одного официального запроса на привлечение Нацгвардии.
20 штатов готовы направить Нацгвардию в Вашингтон в случае беспорядков после выборов президента США
Фото: hswstatic.com
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В США более 20 штатов заявили о готовности отправить войска Национальной гвардии в Вашингтон в случае необходимости. Об этом заявило агентство АР со ссылкой на официальных лиц.

Источник утверждает, что представители Национальной гвардии в двух десятках штатов выразили готовность направить свои подразделения в Вашингтон, если потребуется и официальный запрос в ближайшие недели после президентских выборов и перед инаугурацией.

Пока округ Колумбия не сделал ни одного официального запроса на привлечение Нацгвардии. Однако чиновники проводят встречи и готовятся к возможности того, что здание Капитолия США снова может охватить насилие при утверждении Конгрессом результатов выборов.

Выступая перед журналистами 4 ноября руководитель отдела будущих операций Бюро Национальной гвардии Жан-Поль Лоренсо заявил, что пока неизвестно, сколько именно военных потребуется в случае необходимости.

По его словам, все будет зависеть от нужд округа Колумбия, а Бюро Национгвардии и штаты уже готовятся к возможному запросу в поддержку.

Ранее сообщалось, когда станет известен победитель на выборах президента США.

Добавим, в США вокруг Белого дома и Капитолия устанавливают заграждения на случай беспорядков.

Кроме того, Министерство юстиции США планирует направить наблюдателей за выборами в 86 юрисдикций в 27 штатах, что станет крупнейшим развертыванием за последние два десятилетия. Это решение обусловлено растущими опасениями относительно возможного неправомерного партийного влияния и подавления волеизъявления избирателей.

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США выборы

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