Когда станет известен победитель на выборах президента США

Первые результаты выборов президента США будут известны с утра 6 ноября по киевскому времени, однако американские медиа советуют не спешить с выводами.

Источник фото: kansasreflector.com

Соединенные Штаты находятся на пороге исторических президентских выборов. Ожидается, что 5 ноября проголосуют более 160 миллионов избирателей, которые будут выбирать между экс-президентом Дональдом Трампом и ныне вице-президентом Камалой Харрис.

Как проходят выборы

Каждый американский избиратель может отдать свой голос за кандидата в президенты, но результат не зависит от того, кто получит больше всего сторонников по всей стране.

Каждый из 50 штатов Америки и Вашингтон проводит собственное голосование. Технически правила организации голосования в штатах разнятся. Затем данные передают в общенациональную коллегию выборщиков, и именно там определяется результат.

Каждый штат имеет определенное количество голосов коллегии выборщиков и, за несколькими исключениями, кандидат, набирающий большинство голосов в каждом штате, получает все голоса коллегии выборщиков этого штата. Итак, если Трамп, например, наберет наибольшее количество голосов в Пенсильвании, он заберет все 19 голосов коллегии выборщиков штата.

Всего 538 голосов коллегии выборщиков. Президентом избирается кандидат, набирающий большинство этих голосов — 270 и больше.

Общепринятое мнение в США утверждает, что большинство штатов отдают предпочтение кандидату от Республиканской или Демократической партии, и что это редко меняется. Это оставляет под вопросом лишь семь ключевых штатов, от которых зависит результат: Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Аризона, Джорджия, Невада и Северная Каролина (так называемые «переменчивые» штаты).

Когда мы узнаем результат

Избирательные участки в США открываются и закрываются в разное время. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов. Процесс подсчета голосов происходит фактически в режиме онлайн, и можно наблюдать за обновлением данных онлайн.

Первые результаты прогнозируют в 23-00 по американскому времени, то есть около 6 утра по Киеву.

Впрочем, Politico не рекомендует «задерживать дыхание». Скорее всего, с финальным результатом придется подождать.

Официально коллегия выборщиков должна объявить результаты выборов президента США 17 декабря. До этого обычно результат объявляют медиа.

Так, в 2020 году понадобилось несколько дней, прежде чем главные медиа объявили победителем Джо Байдена. Даже на этом дело не кончилось. Судебные обжалования команды Дональда Трампа продолжались неделями, и, как известно, некоторые из его сторонников даже после этого отказались принять результат.

Издание также напоминает, что в 2000 году — на самых противоречивых выборах — неопределенность продолжалась в течение месяца, когда на балансе стоял решающий штат Флорида, пока Верховный Суд в конце концов не вынес решение в пользу Джорджа Буша.

Будут ли какие-то подсказки

Как отмечает Politico, США – страна с «причудливой электоральной картой». Первый «результат», который привлечет внимание СМИ, даже не будет засчитываться. Территория тропического острова Гуам в западной части Тихого океана не может участвовать в выборах, поскольку формально не является штатом США.

Но на каждых выборах, начиная с 1980 года, он проводил «соломенное голосование». Часто результат по Гуаму совпадал с возможным национальным победителем (кроме 2016 года, когда там «победила» Хиллари Клинтон). Поскольку территория на 15 часов опережает материковую часть США, его соломенное голосование будет внимательно изучено как ранний показатель окончательного результата.

Затем результаты объявляются для отдельных округов в пределах штатов, поскольку они подсчитываются в течение часов, идущих после закрытия избирательных участков. Основные округа и округа, на которые следует обратить внимание, включают округ Дор в Висконсине и округ Нортгемптон в Пенсильвании, оба из которых имеют опыт поддержки окончательного победителя.

Телевизионные сети и Associated Press играют значительную роль и соревнуются за объявление победителей, «называя» штаты проголосовавшими за того или иного кандидата, когда они считают, что имеют достаточно результатов на избирательных участках.

Тогда, когда они будут уверены, медиасети в конце концов также назовут всеобщего победителя.

Учитывая огромный репутационный риск, если они ошибутся, и если разница между кандидатами будет столь же близка, как прогнозируют опросы, может пройти некоторое время, прежде чем кто-нибудь наберется смелости объявить его.

Могут ли опросы ошибаться

Конечно. Опрос – это идея СМИ, которая создает огромное количество информационных поводов и формирует дискуссию.

Автор: Наталя Мамченко

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