Искусственный интеллект будет предлагать места для посещения Google Maps

Пользователи могут в формате живого разговора с приложением уточнять детали.

В Google Maps появятся новые функции благодаря искусственному интеллекту Gemini. Об этом сообщает Google.

Искусственный интеллект теперь сможет предлагать места и заведения для посещения.

Пользователи могут в формате живого разговора с приложением уточнять детали. Например, там тихо, есть ли места на открытом воздухе. Gemini также сможет проанализировать отзывы заведения и дать ему краткую характеристику.

Водители также смогут «Добавить остановки», чтобы включить в поездки достопримечательности, живописные остановки и питание вдоль маршрута. Во время навигации карты также будут более четко показывать полосы движения, пешеходные переходы и дорожные знаки, а еще подскажут, на какой полосе водителю нужно находиться, чтобы успеть на съезд.

Кроме того, функция Immersive View появится в 150 новых городах по всему миру. Immersive View – это развитый режим Google Earth 3D, позволяющий увидеть, как выглядят стадионы, парки и маршруты с соответствующими погодными условиями и дорожным движением для выбранного времени суток и местоположения.

Immersive View для маршрутов сможет выделять сложные повороты и подсказывать, где припарковаться.

Обновления первыми получат пользователи Android и iOS в США.

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