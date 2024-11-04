Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Штучний інтелект пропонуватиме місця для відвідування в Google Maps

19:04, 4 листопада 2024
Користувачі зможуть у форматі живої розмови з додатком уточнювати деталі.
Штучний інтелект пропонуватиме місця для відвідування в Google Maps
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Google Maps з’являться нові функції завдяки штучному інтелекту Gemini. Про це повідомляє Google.

Штучний інтелект тепер зможе пропонувати місця та заклади для відвідування.

Користувачі зможуть у форматі живої розмови з додатком уточнювати деталі. Наприклад чи там тихо, чи є місця на відкритому повітрі. Gemini також зможе проаналізувати відгуки закладу та дати йому коротку характеристику.

Водії також зможуть «Додати зупинки», щоб включити в поїздки визначні пам’ятки, мальовничі зупинки та заклади харчування вздовж маршруту. Під час навігації карти також чіткіше показуватимуть смуги руху, пішохідні переходи та дорожні знаки, а ще підкажуть, на якій смузі водію потрібно перебувати, щоб встигнути на з’їзд.

Окрім цього функція Immersive View з’явиться у 150 нових містах по всьому світу. Immersive View — це розвинений режим Google Earth 3D, який дозволяє побачити, як виглядають стадіони, парки та маршрути з відповідними погодними умовами та дорожнім рухом для обраного часу доби та місцеперебування.

Immersive View для маршрутів зможе виділяти складні повороти та підказувати де припаркуватися.

Оновлення першими отримають користувачі Android та iOS в США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Google штучний інтелект технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зброя, що зберігається без дозволу не може вважатися тимчасово вилученим майном і не потребує санкції слідчого судді для накладення на неї арешту

Чоловік без дозволу зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси, тому вилучений пістолет та патрони відносилися саме до предметів, які вилучені законом з обігу, і не могли вважатися тимчасово вилученим майном.

Верховний Суд зробив висновок, чи свідчить імітація підприємництва про провокацію злочину

Захисник стверджував, що потерпілий здійснював підприємницьку діяльність більше року, і це свідчить про те, що ця діяльність здійснювалася лише для мети розслідування, а також про провокацію засудженого до вчинення злочину.

Кандидатів на посади суддів апеляційних судів чекають на когнітивне тестування 5 листопада

Тестувань на когнітивні здібності в апеляційні суди 4 листопада вже не буде – групу кандидатів, у яких виникли проблеми, чекають у неділю 10 листопада.

Встановлення обставин справи під час підготовчого судового засідання не відповідає меті цієї стадії судового процесу – Верховний Суд

Місцевий суд, з яким погодився апеляційний суд, встановлюючи обставини справи в підготовчому судовому засіданні без оголошення обвинувального акта та без безпосереднього дослідження та оцінки доказів, фактично констатував винуватість обвинуваченої.

Кабмін опублікував зміни щодо підстав розформування добровольчих формувань тероборони

Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань тероборони.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду