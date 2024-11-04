Штучний інтелект пропонуватиме місця для відвідування в Google Maps

Користувачі зможуть у форматі живої розмови з додатком уточнювати деталі.

В Google Maps з’являться нові функції завдяки штучному інтелекту Gemini. Про це повідомляє Google.

Штучний інтелект тепер зможе пропонувати місця та заклади для відвідування.

Користувачі зможуть у форматі живої розмови з додатком уточнювати деталі. Наприклад чи там тихо, чи є місця на відкритому повітрі. Gemini також зможе проаналізувати відгуки закладу та дати йому коротку характеристику.

Водії також зможуть «Додати зупинки», щоб включити в поїздки визначні пам’ятки, мальовничі зупинки та заклади харчування вздовж маршруту. Під час навігації карти також чіткіше показуватимуть смуги руху, пішохідні переходи та дорожні знаки, а ще підкажуть, на якій смузі водію потрібно перебувати, щоб встигнути на з’їзд.

Окрім цього функція Immersive View з’явиться у 150 нових містах по всьому світу. Immersive View — це розвинений режим Google Earth 3D, який дозволяє побачити, як виглядають стадіони, парки та маршрути з відповідними погодними умовами та дорожнім рухом для обраного часу доби та місцеперебування.

Immersive View для маршрутів зможе виділяти складні повороти та підказувати де припаркуватися.

Оновлення першими отримають користувачі Android та iOS в США.

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