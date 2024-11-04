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$2000 за «подорож» до Молдови на гумовому човні — затримали ділка та його клієнта

19:27, 4 листопада 2024
31-річний мешканець прикордоння вирішив підзаробити на незаконному переправленні осіб через кордон.
$2000 за «подорож» до Молдови на гумовому човні — затримали ділка та його клієнта
Фото: dpsu.gov.ua
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники затримали двох чоловіків, один з яких хотів на гумовому човні через Дністер потрапити до Молдови.

Зазначається, 31-річний мешканець прикордоння вирішив підзаробити на незаконному переправленні осіб через кордон. Через закриті канали соцмереж він знайшов клієнта – 23-річного мешканця Вінниці.

Переправник мав зустріти «пасажира», привезти його до берега та на гумовому човні вирушити у «відкрите плавання». Свої ж послуги він оцінив у 2 тисячі доларів США

«Проте під час підготовки плавзасобу їхні плани були зруйновані. Усвідомивши, що їх викрито, ділки спробували втекти, але попереджувальні постріли швидко остудили їхній запал», - заявили прикордонники.

Чоловіків притягнуто до адмінвідповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Крім того, за злісну непокору законним вимогам правоохоронців на обох порушників складено протоколи за ст. 185-10 КУпАП. Справи скеровано до суду.

Також переправнику оголошено про підозру у вчиненні злочину за ст. 332 Кримінального кодексу України.

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