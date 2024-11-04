У США навколо Білого дому та Капітолію встановлюють загородження на випадок заворушень

Напередодні президентських виборів посилюють заходи безпеки навколо Білого дому, Капітолію та резиденції Камали Гарріс.

Джерело фото: Valerie Plesch / The Washington Post

У Сполучених Штатах Америки напередодні президентських виборів посилюють заходи безпеки навколо Білого дому, Капітолію та резиденції віцепрезидентки та кандидатки у президенти Камали Гарріс. Про це пише The Washington Post.

Секретна служба встановила металеві паркани навколо комплексу Білого дому і Міністерства фінансів, а також прилеглих частин площі Лафаєт, Військово-морської обсерваторії і резеденції Гарріс в окрузі Колумбія. У районі Капітолія також встановлені тимчасові бар'єри.

Також повідомляється про заходи безпеки біля конференц-центру Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де Дональд Трамп проведе вечірку на честь виборів, неподалік від його резиденції в Мар-а-Лаго.

Водночас деякі підприємці закривають вітрини своїх офісів, магазинів та ресторанів дошками або встановлюють додаткову огорожу на випадок масових заворушень.

Вибори президента США відбудуться вже 5 листопада.

Джерело фото: Valerie Plesch / The Washington Post

Окрім того, Міністерство юстиції США планує направити спостерігачів за виборами до 86 юрисдикцій у 27 штатах, що стане найбільшим розгортанням за останні два десятиліття. Це рішення обумовлене зростаючими побоюваннями щодо можливого неправомірного партійного впливу та придушення волевиявлення виборців.

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