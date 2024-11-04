Накануне президентских выборов усиливают меры безопасности вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции Камалы Гаррис.

Источник фото: Valerie Plesch / The Washington Post

В Соединенных Штатах Америки накануне президентских выборов усиливают меры безопасности вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президентки и кандидатки в президенты Камалы Гаррис. Об этом пишет The Washington Post.

В США вокруг Белого дома и Капитолия устанавливают заграждения на случай беспорядков

В Соединенных Штатах Америки накануне президентских выборов ужесточаются меры безопасности вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента и кандидатки в президенты Камалы Гаррис. Об этом пишет The Washington Post.

Секретная служба установила металлические заборы вокруг комплекса Белого дома и Министерства финансов, а также близлежащих частей площади Лафайет, Военно-морской обсерватории и резеденции Гаррис в округе Колумбия. В районе Капитолия установлены временные барьеры.

Также сообщается о мерах безопасности возле конференц-центра Вест-Палм-Бич, штат Флорида, где Дональд Трамп проведет вечеринку в честь выборов, недалеко от его резиденции в Мар-а-Лаго.

В то же время, некоторые предприниматели закрывают витрины своих офисов, магазинов и ресторанов досками или устанавливают дополнительное ограждение на случай массовых беспорядков.

Выборы президента США пройдут уже 5 ноября.

Источник фото: Valerie Plesch / The Washington Post

Кроме того, Министерство юстиции США планирует направить наблюдателей за выборами в 86 юрисдикций в 27 штатах, что станет крупнейшим развертыванием за последние два десятилетия. Это решение обусловлено растущими опасениями относительно возможного неправомерного партийного влияния и подавления волеизъявления избирателей.

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