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Конкурс в апелляции – в первый день тестирования на когнитивные способности кандидаты пожаловались на некорректную работу программы тестирования

12:55, 4 ноября 2024
Претендентам на должности судей апелляционных судов предложено пересдать тесты в другой день.
Конкурс в апелляции – в первый день тестирования на когнитивные способности кандидаты пожаловались на некорректную работу программы тестирования
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В первый день тестирования на когнитивные способности у кандидатов на должности 550 судей апелляционных судов уже возникли проблемы.

Утром 4 ноября тестирование на когнитивные способности проходила первая из 62 претендентов на должности судей общих апелляционных судов гражданской специализации.

Однако после начала тестирования кандидаты начали массово жаловаться на некорректную работу программы тестирования – программа вдруг «зависла» и никак не реагировала на действия кандидатов.

Из-за такого положения вещей претенденты на должности судей апелляционных судов достаточно эмоционально начали реагировать на проблемы с программой для тестирования.

Вот типичные высказывания, прозвучавшие во время тестирования первой группы:

«Программа не реагирует. Половину времени, выделенного для тестирования, у меня вопросы либо едва обновлялись, либо система не работала вообще»

«Что происходит? Надо, чтобы все по-человечески работало»

«У нас у всех «зависла» система. Больше времени ушло на то, чтобы разобраться, что происходит, чем на тестирование»

«Это издевательство!»

«Это ненормально!»

Представители организаторов тестирования вместе с работниками Секретариата ВККС сначала попытались успокоить кандидатов, а через некоторое время сообщили, что кандидаты на должности судей, которые недовольны своим результатом на момент возникновения проблем с программой тестирования, смогут пересдать тестирование в другой день – где-то в середине ноября.

«Не так должно было проходить тестирование. Такая ситуация впервые возникла в нашей практике за шесть лет тестирования. Основная идея, как нам сейчас выйти из этой ситуации, состоит в том, чтобы позволить пересдать тест в другой день. А сейчас мы разбираемся, что произошло», - сообщила представитель организаторов тестирования. 

Однако указанное сообщение вызвало только дополнительные вопросы.

«Вы шутите? У меня дела уже назначены к рассмотрению заранее! Мне снова нужно будет все откладывать и ехать в Киев?», - спросила одна из кандидаток.

«У нас выполнение практического задания назначено на 19 ноября. Когда к нему готовиться? А когда в таком случае новое когнитивное тестирование для нас состоится? – спросил другой претендент на должность судьи апелляционного суда.

При этом некоторые кандидаты отметили, что готовы пройти повторное тестирование прямо сегодня, однако получили отказ, поскольку группы для тестирования уже сформированы – 4 ноября тестирование должны пройти еще три группы.

В итоге представители Секретариата Комиссии зафиксировали результаты тестирования каждого кандидата на момент возникновения проблем.

После этого кандидатам сообщили, что окончательное решение, что и как будет происходить далее, отдельно решит Высшая квалификационная комиссия судей.

Отметим, что разработчиком и владельцем тестов компания Psymetrics.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС

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