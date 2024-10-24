Оприлюднено Порядок проведення тестування на когнітивні здібності для конкурсів в апеляційні суди та ВАКС – подробиці

Під час складання IQ – тесту заборонено користуватись ручкою або папером, а питання можна пропускати, не надаючи жодної відповіді, але пізніше до цього завдання повернутися вже не можна.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 24 жовтня оприлюднила Особливості порядку проведення тестування когнітивних здібностей та методику оцінювання його результатів у рамках конкурсів на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів та 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

«Судово-юридична газета» вже розповідала про деякі нюанси тестування на когнітивні здібності, яке розпочнеться вже 4 листопада.

Згідно до Порядку, максимальний бал за когнітивне тестування (IQ – тест) складає 145 балів (а не 150 балів, як це було визначено для тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду).

Таким чином, прохідний бал за когнітивне тестування для обох конкурсів – 108,75 бали (75% від максимальних 145 балів).

Кількість завдань для IQ – тесту визначено наступним чином:

Всього буде 60 запитань (30 запитань – вербальний блок та 30 запитань – абстрактно -логічний блок).

На складання тесту виділено 28 хвилин (20 хвилин – абстрактно - логічний блок та 8 хвилин – вербальний блок).

Як також зазначено у Порядку тестування, абстрактно-логічний та вербальний тести складаються із завдань різного типу, рівня складності та оснащені адаптивним механізмом подачі запитань, тобто кожне наступне запитання подається учаснику іспиту із банку запитань автоматично з урахуванням індексу складності попереднього запитання та правильності або неправильності відповіді на нього. При наданні правильної відповіді на запитання наступне пропонується із підвищеним рівнем складності, що забезпечує більш точне вимірювання здібностей кожного учасника іспиту.

У кожному питанні лише одна правильна відповідь, крім деяких завдань вербального тесту, де потрібно обрати два варіанти, про що буде окремо повідомлено в умові завдання.

Під час тестування можна пропускати питання, не надаючи жодної відповіді, але пізніше до цього завдання повернутися НЕ можна. Спроба повернутись до питання стрілочкою браузера буде зарахована системою як пропущене питання. Можна змінити обраний варіант відповіді ЛИШЕ до переходу до наступного питання.

Під час тестування заборонено користуватись ручкою або папером, використовувати будь-які допоміжні засоби для вирішення завдань.

Підрахунок балів здійснюється з урахуванням рівня складності запитання. За кожний із чотирьох рівнів складності нараховується відповідна кількість «сирих» балів від 0,2 до 0,8, після чого «сирі» бали переводяться у стандартизовані IQ - бали згідно з алгоритмами компанії Psymetrics, яка є розробником та власником тестів.

Кількість балів, отриманих за результатами тестування когнітивних здібностей, вираховується як середній арифметичний бал за результатами двох тестів.

З повним текстом Особливостей порядку проведення тестування когнітивних здібностей та методикою оцінювання його результатів, можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що всього до етапу тестування на когнітивні здібності допущено 1 588 кандидатів в апеляції (1 322 кандидати до загальних апеляційних судів, 132 – до апеляційних адміністративних судів та 134 – до апеляційних господарських судів).

Також до тестування на когнітивні здібності у межах конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС загалом отримали допуск 161 кандидат (100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 претендент на посади суддів АП ВАКС).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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