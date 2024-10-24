Обнародован Порядок проведения тестирования на когнитивные способности для конкурсов в апелляционные суды и ВАКС – подробности

При сдаче IQ – теста запрещено пользоваться ручкой или бумагой, а вопросы можно пропускать, не давая никакого ответа, но позже к этому заданию вернуться уже нельзя.

Высшая квалификационная комиссия судей 24 октября опубликовала Особенности порядка проведения тестирования когнитивных способностей и методику оценки его результатов в рамках конкурсов на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов и 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

«Судебно-юридическая газета» уже рассказывала о некоторых нюансах тестирования на когнитивные способности, которое начнется уже 4 ноября.

Согласно Порядку, максимальный балл за когнитивное тестирование (IQ – тест) составляет 145 баллов (а не 150 баллов, как это было определено для тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда).

Таким образом, проходной балл за когнитивное тестирование для обоих конкурсов – 108,75 балла (75% от максимальных 145 баллов).

Количество заданий для IQ – теста определено следующим образом:

Всего будет 60 вопросов (30 вопросов – вербальный блок и 30 вопросов – абстрактно-логический блок).

На сдачу теста выделено 28 минут (20 минут – абстрактно-логический блок и 8 минут – вербальный блок).

Как указано в Порядке тестирования, абстрактно-логический и вербальный тесты состоят из задач разного типа, уровня сложности и оснащены адаптивным механизмом подачи вопросов, то есть каждый следующий вопрос подается участнику экзамена из банка вопросов автоматически с учетом индекса сложности предыдущего вопроса и правильности или неправильности ответа на него. При предоставлении правильного ответа на вопрос следующий предлагается с повышенным уровнем сложности, что обеспечивает более точное измерение способностей каждого участника экзамена.

В каждом вопросе есть только один правильный ответ, кроме некоторых заданий вербального теста, где нужно выбрать два варианта, о чем будет указано отдельно в условии к заданию.

Во время тестирования можно пропускать вопросы, не давая никакого ответа, но позже к этой задаче возвратиться нельзя. Попытка вернуться к вопросу стрелочкой браузера будет засчитана системой как пропущенный вопрос. Можно изменить выбранный вариант ответа ТОЛЬКО до перехода к следующему вопросу.

Во время тестирования запрещено пользоваться ручкой или бумагой, использовать вспомогательные средства для решения задач.

Подсчет баллов производится с учетом уровня сложности вопроса. За каждый из четырех уровней сложности начисляется соответствующее количество «сырых» баллов от 0,2 до 0,8, после чего «сырые» баллы переводятся в стандартизированные IQ – баллы согласно алгоритмам компании Psymetrics, являющейся разработчиком и владельцем тестов.

Количество баллов, полученных по результатам тестирования когнитивных способностей, рассчитывается как средний арифметический балл по результатам двух тестов.

С полным текстом Особенностей порядка проведения тестирования когнитивных способностей и методикой оценки его результатов, можно ознакомиться ниже:

Напомним, что всего к этапу тестирования на когнитивные способности допущено 1 588 кандидатов в апелляции (1 322 кандидата в общие апелляционные суды, 132 – в апелляционные административные суды и 134 – в апелляционные хозяйственные суды).

Также к тестированию на когнитивные способности в рамках конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС получили допуск 161 кандидат (100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 претендент на должности судей АП ВАКС).

Автор: Вячеслав Хрипун

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