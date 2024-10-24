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КСУ продолжил рассмотрение дела о конституционности предписания закона о судоустройстве и статусе судей

17:47, 24 октября 2024
КСУ рассмотрел дела по конституционным представлениям и конституционным жалобам.
КСУ продолжил рассмотрение дела о конституционности предписания закона о судоустройстве и статусе судей
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Конституционный Суд Украины рассмотрел в четверг, 24 октября, дела по конституционным представлениям и конституционным жалобам. Так, Большая палата КСУ на закрытой части пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел:

  • за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої статті 4, частини третьої статті 11 Закону України Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
  • за конституційною скаргою Самсіна Ігоря Леоновича щодо відповідності Конституції України припису другого речення частини першої статті 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
  • за конституційними скаргами Болотнікової Антоніни Петрівни, Райкун Ганни Василівни, Мельничука Ігоря Степановича, Ковбасюка Віталія Васильовича, Біляка Миколи Дем’яновича, Єфіменко Антоніни Іванівни, Веселухи Володимира Олександровича, Сербіної Олени Дмитрівни, Рожина Юрія Миколайовича, Парового Володимира Івановича, Ніколаєва Миколи Павловича, Сотніченка Степана Петровича, Ярошенка Юрія Івановича, Янка Володимира Михайловича щодо відповідності Конституції України окремих приписів статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VІ, частини другої, абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VIІ;
  • за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України окремих приписів статті 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VI, частини третьої статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-ХП у редакції Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VI.

Як зазначається, розгляд цих справ Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 22 жовтня підписав указ №732/2024, яким увів в дію рішення РНБО «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів».

Рішення РНБО передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім чиновникам, які організували собі інвалідності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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судья КСУ Конституция Украины

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