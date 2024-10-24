Какие расходы можно включить в налоговую скидку — список

Какие расходы плательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика по результатам отчетного налогового года.

Главное управление ГНС в Житомирской области рассказало, какие расходы можно включить в налоговую скидку.

Так, плательщик имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика по результатам отчетного налогового года, за такие фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы:

часть суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом;

пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;

сумму средств, уплаченных в пользу отечественных заведений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости обучения;

страховые платежи (взносы, премии) по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионные взносы (в рамках негосударственного пенсионного обеспечения);

сумму затрат на:

оплату вспомогательных репродуктивных технологий;

оплату стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины;

сумму средств, уплаченных в связи с переоборудованием принадлежащего плательщику транспортного средства с использованием в виде топлива моторного смесевого, биоэтанола, биодизеля, сжатого или сжиженного газа, других видов биотоплива;

суммы расходов на уплату расходов на строительство (приобретение) доступного жилья, в частности, на погашение льготного ипотечного жилищного кредита, предоставленного на такие цели, и процентов по нему;

сумму средств в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных плательщиком, имеющим статус внутренне перемещенного лица;

суммы расходов на приобретение акций (других корпоративных прав), эмитентом которых является юридическое лицо, которое получило статус резидента Дія Сіті согласно части третьей статьи 5 Закона Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» от 15.07.2021 № 1667-IX, за условия, которые такие расходы были понесены плательщиком налога до приобретения эмитентом статуса резидента Дія Сіті или в течение периода, когда такой резидент Дія Сіті соответствовал требованию, установленному пунктом 3 части третьей статьи 5 Закона № 1667.

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