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Які витрати можна включити до податкової знижки — список

23:30, 24 жовтня 2024
Які витрати платник має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника за наслідками звітного податкового року.
Які витрати можна включити до податкової знижки — список
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Головне управління ДПС у Житомирській області розповіло, які витрати можна включити до податкової знижки.

Так, платник має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника за наслідками звітного податкового року, за такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

  • частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
  • пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям;
  • суму коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості навчання;
  • страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески ( в рамках недержавного пенсійного забезпечення);
  • суму витрат на:
  • оплату допоміжних репродуктивних технологій;
  • оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
  • суму коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
  • суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, зокрема, на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним;
  • суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником, який має статус внутрішньо переміщеної особи;
  • суми витрат на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX, за умови що такі витрати були понесені платником податку до набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті або впродовж періоду, коли такий резидент Дія Сіті відповідав вимозі, встановленій пунктом 3 частини третьої статті 5 Закону № 1667.

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