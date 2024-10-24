Модель цифрової реформи ВЛК уже напрацьована — Катерина Черногоренко анонсувала масштабні зміни

За словами Катерини Черногоренко, наразі розробляється проект змін до нормативно-правових актів щодо реформи ВЛК.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що Міністерство оборони вже напрацювало модель цифрової реформи військово-лікарських комісій (ВЛК), а зараз розробляється проект змін до нормативно-правових актів. Про це вона сказала на брифінгу в четвер, 24 жовтня.

За її словами, цифровізація ВЛК є дуже великим викликом і для системи цивільної охорони здоров'я, і для системи, яка перебуває у відомчому підпорядкуванні Міноборони та Генштабу.

«Ми зараз уже напрацювали модель цифрової реформи ВЛК, вона надана нашим партнерам по уряду. Ми готові й уже розробляємо проєкт змін до нормативно-правових актів», - сказала Черногоренко.

Посадовиця зазначила, що цифрова команда готова технічно швидко реалізувати цей функціонал.

«Ми хотіли б надати можливість і військовозобов'язаним, і військовослужбовцям, фактично всім користувачам системи військово-лікарської комісії, отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я. Цей медичний висновок буде надіслано в цифровому форматі за кілька хвилин, іноді кілька секунд, у систему Міністерства оборони, далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою матиме змогу ознайомитися з цим медичним набором даних і ухвалити своє адміністративне рішення», - сказала заступниця міністра.

За словами Черногоренко, медичний висновок буде поділятись на дві частини: «на медичну, де може будь-який лікар, фахівець зробити цей висновок; і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міністерства оборони».

Також вона додала, що реалізація цієї ініціативи не є складною процедурою з технічного погляду, і Міноборони вже працює над нею.

Раніше ми писали, що результати ВЛК будуть вноситися до Реєстру «Оберіг» не вручну працівниками ТЦК, а шляхом автоматичного обміну даними.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – без ВЛК.

Як пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

Також Міноборони визначило новий перелік посад, де можуть працювати військовослужбовці, які визнані ВЛК непридатними.

Додамо, Міністерство оборони України розробило законопроєкт, що дозволяє громадянам призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою електронних засобів ідентифікації.

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