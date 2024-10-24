Модель цифровой реформы ВВК уже наработана — Екатерина Черногоренко анонсировала масштабные изменения

По словам Екатерины Черногоренко, в настоящее время разрабатывается проект изменений в нормативно-правовые акты по реформе ВВК.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что Министерство обороны уже наработало модель цифровой реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), а сейчас разрабатывается проект изменений в нормативно-правовые акты. Об этом она сказала на брифинге в четверг, 24 октября.

По ее словам, цифровизация ВВК очень большой вызов и для системы гражданского здравоохранения, и для системы, которая находится в ведомственном подчинении Минобороны и Генштаба.

«Мы сейчас уже наработали модель цифровой реформы ВВК, она предоставлена ​​нашим партнерам по правительству. Мы готовы и уже разрабатываем проект изменений в нормативно-правовые акты», - сказала Черногоренко.

Чиновница отметила, что цифровая команда готова технически быстро реализовать этот функционал.

«Мы хотели бы предоставить возможность и военнообязанным, и военнослужащим, фактически всем пользователям системы военно-врачебной комиссии, получить медицинское заключение в любом удобном гражданском учреждении здравоохранения. Это медицинское заключение будет направлено в цифровом формате через несколько минут, иногда несколько секунд, в систему Министерства обороны, далее военно-врачебная комиссия по своей инициативе сможет ознакомиться с этим медицинским набором данных и принять свое административное решение», - сказала заместитель министра.

По словам Черногоренко, медицинское заключение будет делиться на две части: «на медицинскую, где может любой врач, специалист сделать этот вывод; и на административную часть, которая находится как раз в плоскости Министерства обороны».

Также она добавила, что реализация этой инициативы не является сложной процедурой с технической точки зрения, и Минобороны уже работает над ней.

Ранее сообщалось, что результаты ВЛК будут вноситься в Реестр «Оберег» не вручную работниками ТЦК, а путем автоматического обмена данными.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вноситься в Реестра «Оберег» с 16 лет – без ВЛК.

Как объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

Кроме того, Минобороны определило новый перечень должностей, где могут работать военнослужащие, признанные ВЛК непригодными.

Добавим, Министерство обороны Украины разработало законопроект, позволяющий гражданам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью электронных средств идентификации.

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