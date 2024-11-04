Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре.

Фото: minfin.com.ua

Пенсионный фонд Украины сообщил, что пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Об этом сообщили на официальном сайте ПФУ.

«Размер жилищной субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона - с 16 октября (16 дней)», - заявили в ПФ.

Отмечается, что выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре.

Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

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