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Пенсионный фонд пересчитал размеры жилищных субсидий

12:18, 4 ноября 2024
Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре.
Пенсионный фонд пересчитал размеры жилищных субсидий
Фото: minfin.com.ua
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Об этом сообщили на официальном сайте ПФУ.

«Размер жилищной субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона - с 16 октября (16 дней)», - заявили в ПФ.

Отмечается, что выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре.

Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Моя субсидия».

Также мы писали, какой договор нужно заключить ВПЛ с собственником жилья, чтобы оформить субсидию на аренду.

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