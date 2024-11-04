$2000 за «путешествие» в Молдову на резиновой лодке — задержали дельца и его клиента

31-летний житель приграничья решил подзаработать на незаконной переправке лиц через границу.

Фото: dpsu.gov.ua

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники задержали двух мужчин, один из которых хотел на резиновой лодке через Днестр попасть в Молдову.

Отмечается, 31-летний житель приграничья решил подзаработать на незаконной переправке лиц через границу. Через закрытые каналы в соцсетях он нашел клиента – 23-летнего жителя Винницы.

Переправщик должен был встретить «пассажира», привезти его к берегу и на резиновой лодке отправиться в «открытое плавание». Свои же услуги он оценил в 2 тысячи долларов США

«Однако при подготовке плавсредства их планы были разрушены. Осознав, что их разоблачили, дельцы попытались скрыться, но предупредительные выстрелы быстро охладили их пыл», - заявили пограничники.

Мужчины привлечены к админответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Кроме того, за злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей на обоих нарушителей составлены протоколы по ст. 185-10 КУоАП. Дела направлены в суд.

Также переправителю объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

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