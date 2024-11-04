Коли стане відомий переможець на виборах президента США

Перші результати виборів президента США будуть відомі зранку 6 листопада за київським часом, однак американські медіа радять не поспішати із висновками.

Джерело фото: kansasreflector.com

Сполучені Штати знаходяться на порозі історичних президентських виборів. Очікується, що 5 листопада проголосують понад 160 мільйонів виборців, які обиратимуть між екс-президентом Дональдом Трампом і нині віце-президентом Камалою Гарріс.

Як проходять вибори

Кожен американський виборець може віддати свій голос за кандидата у президенти, але результат не залежить від того, хто здобуде найбільше прихильників по всій країні.

Кожен із 50 штатів Америки та Вашингтон проводить власне голосування. Технічно правила організації голосування у штатах різняться. Потім дані передають до загальнонаціональної колегії виборщиків, і саме там визначається результат.

Кожен штат має певну кількість голосів колегії виборщиків, і, за кількома винятками, кандидат, який набирає більшість голосів у кожному штаті, отримує всі голоси колегії виборщиків цього штату. Отже, якщо Трамп, наприклад, набере найбільшу кількість голосів у Пенсільванії, він забере всі 19 голосів колегії виборщиків штату.

Всього є 538 голосів колегії виборщиків. Президентом обирається кандидат, який набирає більшість цих голосів — 270 і більше.

Загальноприйнята думка в США стверджує, що більшість штатів надають чітку перевагу кандидату від Республіканської чи Демократичної партії, і що це рідко змінюється. Це залишає під питанням лише сім ключових штатів, від яких залежить результат: Мічиган, Пенсильванія, Вісконсін, Арізона, Джорджія, Невада та Північна Кароліна (так звані «мінливі» штати).

Коли ми дізнаємося результат

Виборчі дільниці у США відкриваються і закриваються у різний час. Після закриття виборчих дільниць почнеться підрахунок голосів. Процес підрахунку голосів відбувається фактично в режимі онлайн і можна спостерігати за оновленням даних онлайн.

Перші результати прогнозують о 23-00 за американським часом, тобто, близько 6 ранку за Києвом.

Втім, Politico не радить «затримувати дихання». Скоріш за все, з фінальним результатом доведеться зачекати.

Офіційно колегія виборщиків має оголосити результати виборів президента США 17 грудня. До цього зазвичай результат оголошують медіа.

Так, у 2020 році знадобилося кілька днів, перш ніж головні медіа оголосили переможцем Джо Байдена. Навіть на цьому справа не закінчилася. Судові оскарження команди Дональда Трампа тривали тижнями, і, як відомо, деякі з його прихильників навіть після цього відмовилися прийняти результат.

Видання також нагадує, що у 2000 році — найбільш суперечливих виборах — невизначеність тривала протягом місяця, коли на балансі стояв вирішальний штат Флорида, допоки Верховний Суд зрештою не виніс рішення на користь Джорджа Буша.

Чи будуть якісь підказки

Як зазначає Politico, США — країна з «химерною електоральною картою». Перший «результат», який приверне увагу ЗМІ, навіть не зараховуватиметься. Територія тропічного острова Гуам у західній частині Тихого океану не може брати участь у виборах, оскільки формально не є штатом США.

Але на кожних виборах, починаючи з 1980 року, він проводив «солом’яне голосування». Часто результат з Гуаму збігався з можливим національним переможцем (крім 2016 року, коли там «перемогла» Гілларі Клінтон). Оскільки територія на 15 годин випереджає материкову частину США, його «солом'яне голосування» буде уважно вивчене як ранній показник остаточного результату.

Потім результати оголошуються для окремих округів у межах штатів, оскільки вони підраховуються протягом годин, що йдуть після закриття виборчих дільниць. Основні округи та округи, на які слід звернути увагу, включають округ Дор у Вісконсині та округ Нортгемптон у Пенсільванії, обидва з яких мають досвід підтримки остаточного переможця.

Телевізійні мережі та Associated Press відіграють значну роль і змагаються за оголошення переможців, «називаючи» штати такими, що проголосували за того чи іншого кандидата, коли вони вважають, що мають достатньо результатів на виборчих дільницях.

Тоді, коли вони будуть впевнені, медіа-мережі зрештою також назвуть загального переможця.

З огляду на величезний репутаційний ризик, якщо вони помиляться — і якщо різниця між кандидатами буде настільки ж близька, як прогнозують опитування — може пройти деякий час, перш ніж хтось набереться сміливості оголосити його.

Чи можуть опитування помилятися

Звичайно. Опитування — це ідея ЗМІ, яка створює величезну кількість інформаційних приводів та формує дискусію.

Автор: Наталя Мамченко

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