Суд в Грузии отменил результаты парламентских выборов на 30 участках — известна причина

В ходе эксперимента в зале заседаний истцы показали, что сделанная на бюллетене отметка просвечивается при заборе в аппарат из рамки-конверта.

Фото: AP

Суд грузинского города Тетри-Цкаро удовлетворил иск об отмене результатов парламентских выборов 26 октября из-за нарушения тайны голосования, пишет newsgeorgia.ge.

Иск касался голосования на участках с электронными урнами. В ходе эксперимента в зале заседаний истцы показали, что сделанная на бюллетене отметка просвечивается при заборе в аппарат из рамки-конверта.

Судья после проведения следственного эксперимента постановил, что тайна голосования «однозначно» не была соблюдена, и распорядился отменить результаты выборов из 30 избирательных участков (в общей сложности их в Грузии более 3100).

В Ассоциации молодых юристов Грузии заявили, что будут добиваться отмены результатов парламентских выборов на всех участках, где использовались электронные урны – это 90% голосов.

Суд Тетри-Цкаро – единственный суд в Грузии, который за эти дни удовлетворил иск ассоциации относительно нарушения тайны голосования.

По данным издания, в судах сейчас рассматривают более 1300 жалоб оппозиционных партий и неправительственных организаций по разного рода нарушениям на парламентских выборах 26 октября.

На одном из участков для голосования на парламентских выборах прекратили голосование, аннулировали результаты и возбудили уголовное дело.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании результатов парламентских выборов и призвала людей выйти на протесты.

Госдеп США призвал провести расследование о возможных нарушениях на выборах в Грузии.

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