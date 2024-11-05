Практика судов
  1. В мире

Суд в Грузии отменил результаты парламентских выборов на 30 участках — известна причина

08:14, 5 ноября 2024
В ходе эксперимента в зале заседаний истцы показали, что сделанная на бюллетене отметка просвечивается при заборе в аппарат из рамки-конверта.
Суд в Грузии отменил результаты парламентских выборов на 30 участках — известна причина
Фото: AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд грузинского города Тетри-Цкаро удовлетворил иск об отмене результатов парламентских выборов 26 октября из-за нарушения тайны голосования, пишет newsgeorgia.ge.

Иск касался голосования на участках с электронными урнами. В ходе эксперимента в зале заседаний истцы показали, что сделанная на бюллетене отметка просвечивается при заборе в аппарат из рамки-конверта.

Судья после проведения следственного эксперимента постановил, что тайна голосования «однозначно» не была соблюдена, и распорядился отменить результаты выборов из 30 избирательных участков (в общей сложности их в Грузии более 3100).

В Ассоциации молодых юристов Грузии заявили, что будут добиваться отмены результатов парламентских выборов на всех участках, где использовались электронные урны – это 90% голосов.

Суд Тетри-Цкаро – единственный суд в Грузии, который за эти дни удовлетворил иск ассоциации относительно нарушения тайны голосования.

По данным издания, в судах сейчас рассматривают более 1300 жалоб оппозиционных партий и неправительственных организаций по разного рода нарушениям на парламентских выборах 26 октября.

На одном из участков для голосования на парламентских выборах прекратили голосование, аннулировали результаты и возбудили уголовное дело.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании результатов парламентских выборов и призвала людей выйти на протесты.

Госдеп США призвал провести расследование о возможных нарушениях на выборах в Грузии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Грузия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил, что в процессе цифровизации не действуют ограничения на расходы для приобретения ноутбуков и мобильных членам правительства

Правительство установило, что при расходах на приобретение мобильных телефонов и ноутбуков, предназначенных для развития информационно-коммуникационных систем, не применяются ограничения на суммы расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, оборудования, компьютеров, мобильных телефонов.

Нужно унифицировать стандарты юридического образования, увеличивая внимание к добродетели – Еврокомиссия

Еврокомиссия указала, что Украине нужно разделить юридическое образование и подготовку правоохранительных органов, унифицировать стандарты юридического образования, правила поступления, лицензирования и финансирования.

Признание нормы неконституционной не приведет к возобновлению предыдущего правового регулирования – Галина Третьякова внесла законопроект о спецпенсиях

Предлагается ввести в действие с 1 января 2025 года правило, согласно которому признание КСУ неконституционным определенного закона или нормы не будет автоматически означать, что возобновляется предыдущее правовое регулирование.

Суд может направить копию решения на email или с использованием ЕСИТС только по письменному заявлению участника уголовного производства – Верховный Суд

Участник уголовного производства должен выразить желание получать документы от суда в электронной форме.

Оружие, которое хранится без разрешения, не может считаться временно изъятым имуществом, и не требует санкции следственного судьи для наложения на него ареста

Мужчина без разрешения хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, поэтому изъятый ​​пистолет и патроны относились именно к предметам, изъятым законом из обращения, и не могли считаться временно изъятым имуществом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду