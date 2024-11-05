Суд у Грузії скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях — відома причина

Під час експерименту в залі засідань позивачі показали, що зроблена на бюлетені позначка просвічується під час забору в апарат із рамки-конверта.

Фото: AP

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Суд грузинського міста Тетрі-Цкаро задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня через порушення таємниці голосування, пише newsgeorgia.ge.

Позов стосувався голосування на дільницях з електронними урнами. Під час експерименту в залі засідань позивачі показали, що зроблена на бюлетені позначка просвічується під час забору в апарат із рамки-конверта.

Суддя після проведення слідчого експерименту постановив, що таємниця голосування «однозначно» не була дотримана, та розпорядився скасувати результати виборів із 30 виборчих дільниць (загалом їх у Грузії понад 3100).

В Асоціації молодих юристів Грузії заявили, що домагатимуться скасування результатів парламентських виборів на всіх дільницях, де використовувалися електронні урни – це 90% голосів.

Наразі суд Тетрі-Цкаро – єдиний суд у Грузії, який за ці дні задовольнив позов асоціації щодо порушення таємниці голосування.

За даними видання, в судах зараз розглядають понад 1300 скарг опозиційних партій і неурядових організацій щодо різного роду порушень на парламентських виборах 26 жовтня.

На одній із дільниць для голосування на парламентських виборах припинили голосування, анулювали результати та порушили кримінальну справу.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання результатів парламентських виборів та закликала людей вийти на протести.

Держдеп США закликав провести розслідування щодо можливих порушень на виборах в Грузії.

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