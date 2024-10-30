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У Грузії розпочали розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах — президентку Саломе Зурабішвілі викликали на допит

12:41, 30 жовтня 2024
Як стверджує ЦВК країни, президентка Грузії має докази можливих порушень під час парламентських виборів.
У Грузії розпочали розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах — президентку Саломе Зурабішвілі викликали на допит
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У Грузії розпочали розслідування можливих фальсифікацій на парламентських виборах, президентку Саломе Зурабішвілі викликали на допит у цій справі. Про це повідомила грузинська прокуратура.

Центральна виборча комісія країни подала відповідне звернення до прокуратури, яка повідомила про виявлення ознак злочину за статтею 164 Кримінального кодексу Грузії — вплив на волевиявлення виборців та/або порушення таємниці голосування.

Прокуратура вважає, що Саломе Зурабішвілі може володіти важливими доказами щодо можливих фальсифікацій. У зв’язку з цим її викликали на допит, призначений на 31 жовтня.

Слідчі також пообіцяли вжити всіх необхідних процесуальних заходів для ретельного вивчення фактів, зазначених ЦВК, а також тверджень президентки, окремих політиків і міжнародних спостерігачів, які висловлювали занепокоєння щодо чесності виборчого процесу.

Нагадаємо, що у Грузії відбулися парламентські вибори. ЦВК визнав переможцем правлячу партію "Грузинська мрія". 

На одній із дільниць для голосування на парламентських виборах припинили голосування, анулювали результати та порушили кримінальну справу.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання результатів парламентських виборів та закликала людей вийти на протести. 

Держдеп США закликав провести розслідування щодо можливих порушень на виборах в Грузії.

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вибори Грузія

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