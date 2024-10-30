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У Великій Британії на верфі атомних підводних човнів сталася пожежа

13:47, 30 жовтня 2024
Постраждалі отримали медичну допомогу, місцевих жителів попереджають про дим, ядерного ризику наразі немає.
У Великій Британії на верфі атомних підводних човнів сталася пожежа
Джерело фото: NEXTA
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У Великій Британії на верфі BAE Systems у місті Барроу-ін-Фернес сталася значна пожежа, що призвела до госпіталізації двох осіб. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався близько 00:44 30 жовтня (за місцевим часом). За інформацією поліції, постраждалі, ймовірно, надихалися димом. Хоча влада запевняє, що «ядерного ризику» внаслідок пожежі не існує, місцевим жителям рекомендовано тримати двері та вікна зачиненими, а також перекрито рух на сусідньому мосту Майклсона.

З території девонширського док-холу евакуювали всіх працівників. Ця будівля є найвищою в Камбрії та займає площу близько шести акрів, що робить її другим за величиною критим суднобудівним комплексом у Європі.

Кореспондентка BBC Radio Cumbria повідомила, що наразі ознак пожежі не спостерігається, але для розвіювання диму відкриті двері докового залу. Вона також зазначила, що в повітрі відчувається металевий запах диму, що викликало плутанину серед працівників, які прибули на зміну.

BAE Systems порадила другорядному персоналу Devonshire Dock Hall не виходити на роботу в середу вранці і працювати з дому, якщо це можливо. Іншим співробітникам рекомендовано з'явитися на роботу, проте перевірити гарячу лінію для отримання додаткової інформації.

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Велика Британія пожежа

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