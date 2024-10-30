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В Великобритании на верфи атомных подводных лодок произошел пожар на верфи атомных подводных лодок

13:47, 30 октября 2024
Пострадавшие получили медицинскую помощь, местных жителей предупреждают о дыме, ядерного риска пока нет.
В Великобритании на верфи атомных подводных лодок произошел пожар на верфи атомных подводных лодок
Источник фото: NEXTA
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В Великобритании на верфи BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернес произошел значительный пожар, который привел к госпитализации двух человек. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел около 00:44 30 октября (по местному времени). По информации полиции, пострадавшие, вероятно, надышались дымом. Хотя власти уверяют, что «ядерного риска» в результате пожара не существует, местным жителям рекомендовано держать двери и окна закрытыми, а также перекрыто движение на соседнем мосту Майклсона.

С территории девонширского док-холла эвакуировали всех работников. Это здание является самым высоким в Камбрии и занимает площадь около шести акров, что делает его вторым по величине крытым судостроительным комплексом в Европе.

Корреспондент BBC Radio Cumbria сообщила, что пока признаков пожара не наблюдается, но для развеивания дыма открыты двери докового зала. Она также отметила, что в воздухе ощущается металлический запах дыма, что вызвало путаницу среди работников, прибывших на смену.

BAE Systems посоветовала второстепенному персоналу Devonshire Dock Hall не выходить на работу в среду утром и работать из дома, если это возможно. Остальным сотрудникам рекомендовано явиться на работу, однако проверить горячую линию для получения дополнительной информации.

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Великобритания пожар

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