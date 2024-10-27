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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала вийти на протест

19:54, 27 жовтня 2024
Вона назвала голосування «російськими виборами» і звинуватила владу в позбавленні громадян прав, забезпечених Конституцією.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала вийти на протест
Джерело фото: Ехо Кавказу
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у неділю 27 жовтня ввечері заявила про невизнання результатів парламентських виборів та закликала людей вийти на протести. Її заяву наводить «Ехо Кавказу».

«Це була тотальна фальсифікація та конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили у різних країнах. Крім того, використовувалися сучасні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни», – заявила Зурабішвілі.

Вона назвала голосування «російськими виборами» і звинуватила владу в позбавленні громадян прав, забезпечених Конституцією.

«У нас відібрали інститут виборів, тому що після цих виборів дуже складно уявити, якими будуть вибори в майбутньому, якщо щось не зміниться. Вони відібрали наше конституційне право на вибір», – сказала вона.

Президентка підтвердила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.

«Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди росії, підпорядкування Грузії росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське майбутнє», – додала вона.

Зурабішвілі закликала людей боротися за свій голос та прийти на площу Руставелі у понеділок, о 19:00, щоб оголосити всьому світу, що «ми не визнаємо ці вибори».

Раніше прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

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вибори Грузія

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