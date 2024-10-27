На виборах у Грузії правляча партія «Грузинська мрія» набрала понад 50% голосів

На дільницях за кордоном більшість виборців віддали свій голос за «Коаліцію за зміни».

Фото: Getty Images

26 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Станом на ранок 27 жовтня Центральна виборча комісії підрахувала вже 99,164% голосів, за їх результати лідирує правляча «Грузинська мрія - Демократична Грузія» з понад 54% голосами.

Решта голосів розподілилась наступним чином:

«Коаліція за зміни» – 10,806% (221 992 голоси)

«Єдність - Національний рух» – 10,094% (207 353 голоси)

«Сильна Грузія» – 8,752% (179 795 голосів)

«Гахарія за Грузію» – 7,75% (159 204 голоси).

За кордоном більшість виборців віддали свій голос за «Коаліцію за зміни» – 29,076%. За решту партій голосували так:

«Єдність - Національний рух» – 20,839% (3934 голоси)

«Грузинська мрія» – 17,735% (3348 голосів)

«Сильна Грузія» – 14,053% (2653 голоси)

«Гахарія за Грузію» – 8,449% (1595 голосів).

Нагадаємо, що у Грузії на одній із дільниць для голосування на парламентських виборах припинили голосування, анулювали результати та порушили кримінальну справу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.