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На выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 50% голосов

10:56, 27 октября 2024
На участках за границей большинство избирателей отдали свой голос за «Коалицию за изменения».
На выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 50% голосов
Фото: Getty Images
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26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По состоянию на утро 27 октября Центральная избирательная комиссия подсчитала уже 99,164% голосов, за их результаты лидирует правящая «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с более чем 54% голосами.

Остальные голоса распределились следующим образом:

«Коалиция за изменения» – 10,806% (221 992 голоса)

«Единство – Национальное движение» – 10,094% (207 353 голоса)

«Сильная Грузия» - 8,752% (179 795 голосов)

«Хухаря за Грузию» – 7,75% (159 204 голоса).

За границей большинство избирателей отдали свой голос за «Коалицию за изменения» – 29,076%. За остальные партии голосовали так:

«Единство – Национальное движение» – 20,839% (3934 голоса)

«Грузинская мечта» – 17,735% (3348 голосов)

«Сильная Грузия» - 14,053% (2653 голоса)

«Хухаря за Грузию» – 8,449% (1595 голосов).

Напомним, что в Грузии на одном из участков для голосования на парламентских выборах прекратили голосование, аннулировали результаты и возбудили уголовное дело.

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