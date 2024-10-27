Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию активов российского олигарха Усманова

Апелляционная палата ВАКС отклонила апелляционные жалобы и оставила без изменений решение суда первой инстанции о взыскании в доход государства активов российского олигарха Алишера Усманова и его партнеров.

Фото: pravda.com

25 октября Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований по предмету спора на стороне ответчика — Metalloinvest Trading AG и АО «Нексайн», на решение ВАКС от 25.09.2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Суд первой инстанции удовлетворил административный иск Министерства юстиции Украины к одному из российских бизнесменов и его бизнес-партнеров и применил к ним санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «О санкциях». С этим решением не согласились указанные третьи лица и подали апелляционные жалобы.

«По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты оставила без изменений решение ВАКС, а апелляционные жалобы третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, — без удовлетворения», - сказано в сообщении.

Таким образом, решение о взыскании в доход государства активов указанных лиц, в частности железорудной продукции и 100% уставного капитала IT-компании, вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

В АП ВАКС не называют фамилию россиянина, но по данным СМИ, речь идет о российском олигархе Алишере Усманове.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Усманов проиграл суд по снятию санкций Евросоюза.

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