ВАКС конфисковал активы российского олигарха Алишера Усманова

Суд конфисковал железорудную продукцию в объеме более 165 тысяч тонн и IT-компанию.

25 сентября Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам о конфискации имущества. Об этом сообщила заместитель министра Инна Богатых на своей странице в Facebook.

Речь идет о железорудной продукции объемом более 165 тысяч тонн (ориентировочная стоимость – более 2 млрд. грн.). А также о 100% уставного капитала ООО «Петер-Сервис Украина» — IT-компании, которая раньше была под контролем Усманова.

«Взыскание активов Усманова и других сторонников Кремля является маленьким, но очередным и системным шагом для восстановления справедливости и возмещения ущерба на средства тех, кто вместе с политическим руководством рф ответственен за агрессию против Украины», – написала Богатых.

По ее словам, в настоящее время длится срок на апелляцию.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Усманов проиграл суд по снятию санкций Евросоюза.

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