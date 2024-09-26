ВАКС конфіскував активи російського олігарха Алішера Усманова

Суд конфіскував залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон та IT-компанію.

25 вересня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів про конфіскацію майна. Про це повідомила заступниця міністра Інна Богатих на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться про залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість - понад 2 млрд. грн.). А також про 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» — IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.

«Стягнення активів Усманова та інших прибічників Кремля є маленьким, але черговим і системним кроком для відновлення справедливості та отримання відшкодування шкоди коштом тих, хто разом із політичним керівництвом рф відповідальний за агресію проти України», – написала Богатих.

За її словами, наразі триває строк на апеляцію.

Раніше ми писали, що російський олігарх Усманов програв суд щодо зняття санкцій Євросоюзу.

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