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  1. У світі

Російський олігарх Усманов програв суд щодо зняття санкцій Євросоюзу

16:45, 7 лютого 2024
Алішер Усманов залишиться у списку санкцій ЄС.
Російський олігарх Усманов програв суд щодо зняття санкцій Євросоюзу
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Російський магнат металургійної та телекомунікаційної галузі Алішер Усманов залишиться в санкційному списку ЄС. Про це повідомив вищий суд ЄС, передає Reuters.

У своєму рішенні додати його до санкційного списку в березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, ЄС описав Усманова як такого, що має "особливо тісні зв'язки" з російським диктатором путіним.

"Він активно підтримував політику російського уряду, спрямовану на дестабілізацію України", - йдеться в санкційному рішенні ЄС.

Зазначимо, що Алішер Усманов перебуває під санкціями США, Британії та ЄС. Він власник "Металоінвеста" та "МегаФона". Його статки впали з $21,6 млрд до $18,9 млрд після запровадження санкцій. Раніше Німеччина арештувала супер’яхту Усманова Dilbar, її вартість оцінювали у $750 млн.

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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
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