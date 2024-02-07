Российский олигарх Усманов проиграл суд по снятию санкций Евросоюза

Алишер Усманов останется в списке санкций ЕС.

Российский магнат металлургической и телекоммуникационной отрасли Алишер Усманов останется в санкционном списке ЕС. Об этом сообщил высший суд ЕС, передает Reuters.

В своем решении добавить его в санкционный список в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, ЕС описал Усманова как имеющего "особо тесные связи" с российским путиным диктатором.

"Он активно поддерживал политику российского правительства, направленную на дестабилизацию Украины", – говорится в санкционном решении ЕС.

Отметим, что Алишер Усманов находится под санкциями США, Британии и ЕС. Он владелец "Металлоинвеста" и "Мегафона". Его состояние упало с $21,6 млрд до $18,9 млрд после введения санкций. Ранее Германия арестовала суперяхту Усманова Dilbar, ее стоимость оценивалась в $750 млн.

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