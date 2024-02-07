КСУ проверит на конституционность отдельные предписания Закона о судебном сборе

Заявитель считает, что в результате применения в окончательном судебном решении по его делу отдельных предписаний Закона о судебном сборе было нарушено его право на судебную защиту.

В среду, 7 февраля, Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Конторского Петра Федоровича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Олег Первомайський, заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України підпункт 7 пункту 1 частини другої статті 4, частину першу статті 8 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674–VI зі змінами (далі – Закон).

Відповідно до підпункту 7 пункту 1 частини другої статті 4 Закону ставка судового збору за подання до суду касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду встановлюється у розмірі 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми.

Згідно з частиною першою статті 8 Закону, враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за наявності умов, визначених у цій статті.

Суддя-доповідач повідомив, що зі змісту конституційної скарги та долучених матеріалів убачається, що Петро Конторський мав судовий спір стосовно стягнення заборгованості за договором позики, де він був відповідачем, та подав зустрічний позов щодо визнання договору позики недійсним.

На стадії касаційного оскарження рішень у справі представник Петра Конторського подав клопотання про звільнення його від сплати судового збору. Однак ухвалою Верховного Суду, що є остаточним судовим рішенням у цій справі, суб’єкту права на конституційну скаргу, було відмовлено у задоволенні цього клопотання.

Заявник вважає, що внаслідок застосування в остаточному судовому рішенні у його справі приписів частини першої статті 8 Закону було порушено його право на судовий захист, гарантоване частинами першою, другою статті 55 Конституції України, за ознакою незадовільного майнового стану – через свою фінансову неспроможність сплатити судовий збір за подання касаційної скарги у розмірі, визначеному судом на підставі підпункту 7 пункту 1 частини другої статті 4 Закону.

Також у своїй конституційній скарзі Петро Конторський стверджує, що «конструкція частини 1 статті 8 Закону № 3674 – VI від 8 липня 2011 року, за якою «суд, враховуючи майновий стан сторони, може…», визначає, що питання звільнення, зменшення розміру, відстрочення чи розстрочення сплати судового збору осіб, які не зазначені в статті 5, або у справах із предметом спору, не охопленим статтею 5, є правом, а не обов’язком суду навіть за наявності однієї з умов для такого звільнення, зменшення розміру, відстрочення чи розстрочення».

Окрім цього, суддя-доповідач поінформував, що під час підготовки справи до розгляду були направлені запити до органів державної влади, наукових установ із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

Суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.