Прокуратура вимагає внести будинок на Андріївському узвозі до Переліку об'єктів культурної спадщини

Подільська прокуратура звернулася до суду щодо статусу будинку №26 на Андріївському узвозі.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з вимогою зобов’язати Департамент охорони культурної спадщини вжити заходи для внесення будинку №26 на Андріївському узвозі до Переліку об'єктів культурної спадщини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокуратура подала позов до Київського окружного адміністративного суду, вимагаючи, щоб Департамент оформив необхідну документацію для розгляду питання щодо надання будівлі статусу культурної спадщини. Зокрема, прокурори просять оформити Картку виявлення об'єкта культурної спадщини та історичну довідку, а також провести фотофіксацію будівлі.

Попри наявні повноваження, Департамент тривалий час не вживає необхідних дій для цього процесу. Наразі суд відкрив провадження у справі за позовом прокуратури.

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