Практика судів
  1. В Україні

Прокуратура вимагає внести будинок на Андріївському узвозі до Переліку об'єктів культурної спадщини

16:50, 26 вересня 2024
Подільська прокуратура звернулася до суду щодо статусу будинку №26 на Андріївському узвозі.
Прокуратура вимагає внести будинок на Андріївському узвозі до Переліку об'єктів культурної спадщини
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подільська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з вимогою зобов’язати Департамент охорони культурної спадщини вжити заходи для внесення будинку №26 на Андріївському узвозі до Переліку об'єктів культурної спадщини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокуратура подала позов до Київського окружного адміністративного суду, вимагаючи, щоб Департамент оформив необхідну документацію для розгляду питання щодо надання будівлі статусу культурної спадщини. Зокрема, прокурори просять оформити Картку виявлення об'єкта культурної спадщини та історичну довідку, а також провести фотофіксацію будівлі.

Попри наявні повноваження, Департамент тривалий час не вживає необхідних дій для цього процесу. Наразі суд відкрив провадження у справі за позовом прокуратури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи може бути оскаржена ухвала про роз'яснення судового рішення чи відмову в роз’ясненні у кримінальному процесі

ККС ВС констатував допущене суддею апеляційного суду порушення норм кримінального процесуального закону у зв’язку з обмеженням прав заявника на апеляційне оскарження судового рішення.

Як з ВАКС намагаються зробити частину «конвеєру» у справі викривача-Кубракова і використати для легалізації дерибану державної землі

Вищий антикорупційний суд як «безмовний підписант»: якою НАБУ бачить роль ВАКС у справі за заявою викривача-Кубракова, і чому суд прагнуть використати для проштовхування інтересів столичного забудовника.

Використання ЗСУ майна позивачки – це виконання позивачкою як громадянкою конституційних обов'язків – ВП ВС висловилася з приводу права на компенсацію

Жінка звернулася до суду із позовом до держави з метою отримання компенсації за примусово відчужений будинок, майно та земельну ділянку.

Верховний Суд пояснив, за яких умов здійснення апеляційного розгляду скарги обвинуваченого за його відсутності не суперечить КПК

Верховний Суд вказав, що апеляційний розгляд відбувся без обвинуваченого з дотриманням вимог КПК.

Не є порушенням КПК звернення прокурора про стягнення шкоди в інтересах держави після затвердження судом угоди про визнання винуватості – Верховний Суд

Визначені КПК умови угоди про визнання винуватості не обмежують стягнення шкоди на підставах, визначених відповідними нормами Цивільного кодексу – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області