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Прокуратура требует внести дом на Андреевском спуске в Перечень объектов культурного наследия

16:50, 26 сентября 2024
Подольская прокуратура обратилась в суд относительно статуса дома №26 на Андреевском спуске.
Прокуратура требует внести дом на Андреевском спуске в Перечень объектов культурного наследия
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с требованием обязать Департамент охраны культурного наследия принять меры для внесения дома №26 на Андреевском спуске в Перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Прокуратура подала иск в Киевский окружной административный суд, требуя, чтобы Департамент оформил необходимую документацию для рассмотрения вопроса о предоставлении зданию статуса культурного наследия. В частности, прокуроры просят оформить Карточку выявления объекта культурного наследия и историческую справку, а также провести фотофиксацию здания.

Несмотря на имеющиеся полномочия, Департамент длительное время не предпринимает необходимых действий для этого процесса. Сейчас суд открыл производство по делу по иску прокуратуры.

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