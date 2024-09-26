Прокуратура требует внести дом на Андреевском спуске в Перечень объектов культурного наследия

Подольская прокуратура обратилась в суд относительно статуса дома №26 на Андреевском спуске.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Подольская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с требованием обязать Департамент охраны культурного наследия принять меры для внесения дома №26 на Андреевском спуске в Перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Прокуратура подала иск в Киевский окружной административный суд, требуя, чтобы Департамент оформил необходимую документацию для рассмотрения вопроса о предоставлении зданию статуса культурного наследия. В частности, прокуроры просят оформить Карточку выявления объекта культурного наследия и историческую справку, а также провести фотофиксацию здания.

Несмотря на имеющиеся полномочия, Департамент длительное время не предпринимает необходимых действий для этого процесса. Сейчас суд открыл производство по делу по иску прокуратуры.

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