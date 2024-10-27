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Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію активів російського олігарха Усманова

14:14, 27 жовтня 2024
Апеляційна палата ВАКС відхилила апеляційні скарги і залишила без змін рішення суду першої інстанції про стягнення у дохід держави активів російського олігарха Алішера Усманова та його партнерів.
Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію активів російського олігарха Усманова
Фото: pravda.com
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25 жовтня  Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — «Metalloinvest Trading AG» та АТ «Нексайн», на рішення ВАКС від 25.09.2024 року. Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Суд першої інстанції задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції України до одного з російських бізнесменів та його бізнес-партнерів й застосував до них санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції». З цим рішенням не погодилися вказані треті особи та подали апеляційні скарги.

«За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати залишила без змін рішення ВАКС, а апеляційні скарги третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, — без задоволення», - сказано у повідомленні.

Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів вказаних осіб, зокрема залізорудної продукції та 100% статутного капіталу IT-компанії, набуло законної сили та оскарженню не підлягає.

У АП ВАКС не називають прізвище росіянина, але за даними ЗМІ, мова йде про російського олігарха Алішера Усманова.

Раніше ми писали, що російський олігарх Усманов програв суд щодо зняття санкцій Євросоюзу.

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