На Черкащині чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову

Чоловік не прибув до ТЦК та не повідомив про причини своєї неявки.

На Черкащині військовозобов’язаного чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

У суді доведено, що житель міста Умань, будучи придатним до військової служби за станом здоров’я, не маючи підстав для звільнення чи відстрочки від призову на військову службу, будучи належним чином ознайомлений про кримінальну відповідальність та керуючись небажанням бути призваним для несення служби в лавах ЗСУ, у червні 2024 року не прибув до Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про причини своєї неявки не повідомив, чим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Його засуджено до 3-х років позбавлення волі.

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