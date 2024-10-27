Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті викрили ділків, які хотіли переправити чоловіка через кордон потягом

19:36, 27 жовтня 2024
За задумом, ділки мали підсадити «клієнта» на пасажирський потяг міжнародного сполучення «Чоп – Захонь», який прямував до Угорщини.
На Закарпатті викрили ділків, які хотіли переправити чоловіка через кордон потягом
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон, який впродовж тривалого часу діяв у межах Ужгородського району. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Правоохоронці затримали організатора переправлення та трьох його пособників безпосередньо під час вчинення ними правопорушення. За задумом, вони мали підсадити «клієнта» на пасажирський потяг міжнародного сполучення «Чоп – Захонь», який прямував до Угорщини після завершення прикордонного та митного контролю.

Оперативники встановили, що чоловік вийшов на одного з організаторів через спільних знайомих. Вони сконтактувалися телефоном і домовилися про час перетину кордону та грошову винагороду за послугу. Вона мала складати 10000 доларів США. 500 доларів «клієнт» сплатив одразу, решту повинен був віддати після посадки у потяг.

«Перетин кордону мав відбутися у темний час доби. Один з пособників доправив чоловіка до околиці міста Чоп, де на його вже чекав другий організатор. Інший учасник схеми прямував потягом, і в місці, де той уповільнює рух, він мав відчинити двері і допомогти «клієнтові» заскочити всередину. Саме в цей момент правопорушників затримали оперативні співробітники ДПСУ та Нацполіції», - повідомили прикордонники.

У результаті проведення огляду місця події правоохоронці вилучили у переправників грошові кошти в розмірі 9500 доларів США, ⁠мобільні телефони фігурантів та три легкових автомобілі, які використовувалися для вчинення протиправних дій.

Організаторів переправлення затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також затримали пособників, які чинили опір під час затримання.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК відмовило у відстрочці військовослужбовцю, звільненому зі служби з підстави утримання трьох неповнолітніх дітей – що вирішив суд

Військовослужбовець був раніше звільнений зі служби у запас з підстави наявності у нього на утриманні трьох дітей і мав відповідний запис у військовому квитку, але ТЦК відмовило йому в наданні відстрочки, бо ці дані не перенесли до реєстру «Оберіг».

Народні депутати пропонують зробити з України центральне місце для розгляду інвестиційних спорів, розширивши права МКАС при Торгово-промисловій палаті

Зокрема для економії коштів на представництві в іноземних судах в угодах між державою та інвестором будуть вказувати МКАС при Торгово-промисловій палаті України.

Після листа МЗС щодо загрози неотримання траншу від ЄС комітет підтримав законопроект про угоди корупціонерів зі слідством

У разі неприйняття закону про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством, Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від ЄС.

На фоні підготовки урядом пенсійної реформи Рахункова палата заявила, що судові рішення з пенсійних справ «навантажують бюджет»

У Рахунковій палаті заявили, що виплати за рішеннями судів пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості, призвели до додаткового навантаження Пенсійного фонду у 66,5 млрд грн.

Нового керівника Бюро економічної безпеки призначать до кінця лютого 2025 року

Процедура відбору нового очільника Бюро економічної безпеки має відбутися з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду