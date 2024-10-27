На Закарпатті викрили ділків, які хотіли переправити чоловіка через кордон потягом

За задумом, ділки мали підсадити «клієнта» на пасажирський потяг міжнародного сполучення «Чоп – Захонь», який прямував до Угорщини.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон, який впродовж тривалого часу діяв у межах Ужгородського району. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Правоохоронці затримали організатора переправлення та трьох його пособників безпосередньо під час вчинення ними правопорушення. За задумом, вони мали підсадити «клієнта» на пасажирський потяг міжнародного сполучення «Чоп – Захонь», який прямував до Угорщини після завершення прикордонного та митного контролю.

Оперативники встановили, що чоловік вийшов на одного з організаторів через спільних знайомих. Вони сконтактувалися телефоном і домовилися про час перетину кордону та грошову винагороду за послугу. Вона мала складати 10000 доларів США. 500 доларів «клієнт» сплатив одразу, решту повинен був віддати після посадки у потяг.

«Перетин кордону мав відбутися у темний час доби. Один з пособників доправив чоловіка до околиці міста Чоп, де на його вже чекав другий організатор. Інший учасник схеми прямував потягом, і в місці, де той уповільнює рух, він мав відчинити двері і допомогти «клієнтові» заскочити всередину. Саме в цей момент правопорушників затримали оперативні співробітники ДПСУ та Нацполіції», - повідомили прикордонники.

У результаті проведення огляду місця події правоохоронці вилучили у переправників грошові кошти в розмірі 9500 доларів США, ⁠мобільні телефони фігурантів та три легкових автомобілі, які використовувалися для вчинення протиправних дій.

Організаторів переправлення затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також затримали пособників, які чинили опір під час затримання.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.