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В Google Messages з’являться нові інструменти захисту від шахрайства — що відомо

13:20, 27 жовтня 2024
Особлива увага приділятиметься шахрайству, пов’язаному з доставленням посилок і пропозиціями роботи.
В Google Messages з’являться нові інструменти захисту від шахрайства — що відомо
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Техногігант Google оголосив про появу цілої низки функцій безпеки у своєму застосунку для обміну повідомленнями Google Messages.

Так, особлива увага приділятиметься шахрайству, пов’язаному з доставленням посилок і пропозиціями роботи. При виявленні підозрілих повідомлень, вони будуть переміщені до теки «Спам». Ця функція вже доступна для користувачів бета-версії додатка.

Google також планує впровадити інтелектуальні попередження — функцію, яка вже деякий час перебуває на стадії пілотного проекту. Цей інструмент попереджатиме користувачів при отриманні посилань від невідомого відправника й автоматично блокуватиме їх.

Оновлені інструменти безпеки також мають нові попередження про чутливий контент та автоматично розмивають зображення сексуального вмісту. Ця функція буде опціональною та має з’явитися у найближчі кілька місяців.

На додаток до вищезгаданих інструментів, Google заявляє, що наразі працює над функцією перевірки контактів для Android. Це має допомогти покласти край шахраям, які намагаються видати себе за одного з ваших контактів. Компанія заявила, що ця функція буде доступна у 2025 році.

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шахрай Google

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