В Google Messages появятся новые инструменты защиты от мошенничества — что известно

Особое внимание будет уделяться мошенничеству, связанному с доставкой посылок и предложениями работы.

Техногигант Google объявил о появлении целого ряда функций безопасности в приложении для обмена сообщениями Google Messages.

Так, особое внимание будет уделяться мошенничеству, связанному с доставкой посылок и предложениями работы. При обнаружении подозрительных сообщений они будут перемещены в папку «Спам». Эта функция уже доступна для пользователей бета-версии приложения.

Google также планирует внедрить интеллектуальные предупреждения – функцию, которая уже некоторое время находится в стадии пилотного проекта. Этот инструмент будет предупреждать пользователей при получении ссылок от неизвестного отправителя и автоматически блокировать их.

Обновленные инструменты безопасности также имеют новые предупреждения о чувствительном контенте и автоматически размывают изображения сексуального содержимого. Эта функция будет опциональной и должна появиться в ближайшие несколько месяцев.

В дополнение к вышеупомянутым инструментам, Google заявляет, что работает над функцией проверки контактов для Android. Это должно помочь покончить с мошенниками, которые пытаются выдать себя за одного из ваших контактов. Компания заявила, что эта функция будет доступна в 2025 году.

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