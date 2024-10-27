Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

В Google Messages появятся новые инструменты защиты от мошенничества — что известно

13:20, 27 октября 2024
Особое внимание будет уделяться мошенничеству, связанному с доставкой посылок и предложениями работы.
В Google Messages появятся новые инструменты защиты от мошенничества — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Техногигант Google объявил о появлении целого ряда функций безопасности в приложении для обмена сообщениями Google Messages.

Так, особое внимание будет уделяться мошенничеству, связанному с доставкой посылок и предложениями работы. При обнаружении подозрительных сообщений они будут перемещены в папку «Спам». Эта функция уже доступна для пользователей бета-версии приложения.

Google также планирует внедрить интеллектуальные предупреждения – функцию, которая уже некоторое время находится в стадии пилотного проекта. Этот инструмент будет предупреждать пользователей при получении ссылок от неизвестного отправителя и автоматически блокировать их.

Обновленные инструменты безопасности также имеют новые предупреждения о чувствительном контенте и автоматически размывают изображения сексуального содержимого. Эта функция будет опциональной и должна появиться в ближайшие несколько месяцев.

В дополнение к вышеупомянутым инструментам, Google заявляет, что работает над функцией проверки контактов для Android. Это должно помочь покончить с мошенниками, которые пытаются выдать себя за одного из ваших контактов. Компания заявила, что эта функция будет доступна в 2025 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник Google

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался относительно полномочий судов по определению наличия или отсутствия полномочий у прокурора

Поскольку полномочия прокурора, определенного руководителем соответствующего органа на досудебном расследовании, заканчиваются завершением уголовного производства, поэтому суд при определении наличия или отсутствия полномочий прокурора не может руководствоваться положениями ч. 1 ст. 37 УПК – позиция ВС.

Верховная Рада расширит основания для раскрытия банковской тайны

В перечень оснований раскрытия банками банковской тайны включат случаи применения санкций, рассмотрение дел по защите интересов Украины как государства, а также принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании Министерства демографии, которое будет следить за решениями Кабмина и возвращать украинцев домой

Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Новый состав Счетной палаты выберут с решающим голосом международных экспертов – Роксолана Пидласа

Принятие реформы Счетной палаты – условие на получение финансирования США, а именно $1 млрд долларов только за второе чтение и $1,5 млрд в целом.

УПК не дает суду полномочий до вынесения приговора оценивать решение следователя и прокурора, поскольку это выходит за пределы компетенции суда на стадии подготовительного заседания – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что суд первой инстанции пришел к преждевременному выводу о закрытии уголовного производства в связи с истечением срока досудебного расследования, поскольку такое решение требует исследования доказательств, что стадией подготовительного судебного заседания не предусмотрено.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду