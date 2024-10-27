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Реформа МСЭК не помешает выплате пенсий по инвалидности, — Оксана Жолнович

10:02, 27 октября 2024
Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать выплаты после реформы.
Реформа МСЭК не помешает выплате пенсий по инвалидности, — Оксана Жолнович
Фото: Северодонецкий городской совет
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Реформа системы МСЭК не помешает выплате пенсий по инвалидности. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

«В социальных сетях начали распространять некорректную информацию, которая создает негативное впечатление среди граждан по реформе МСЭК и системе социальной поддержки лиц, получивших инвалидность», — рассказала она.

Жолнович подчеркнула, что все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать выплаты после реформы.

«Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены», – добавила глава министерства.

Она отметила, что реформа призвана усилить поддержку тех, кто получил травмирование или вред здоровью; ускорить оказание такой поддержки; уменьшить бюрократию, а также сделать систему поддержки во время и после болезни или травмирования понятной, простой и удобной для граждан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

 ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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